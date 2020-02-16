«Реал» – «Сельта». Смолов открыл счет в матче на седьмой минуте

16.02.2020, 23:06, Новости дня

В рамках 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле "Сантьяго Бернабеу" принимает "Сельту". Счет в матче на седьмой минуте открыл российский нападающий гостей Федор Смолов.

Россиянину, перешедшему в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды, ассистировал испанец Яго Аспас. Для Смолова этот гол стал первым за испанскую команду.

Таким образом, 30-летний уроженец Саратова стал 22-м российским футболистом, забившим в Ла Лиге, а также стал первым первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьягу Бернабеу". Ранее это делал Александр Мостовой.

Напомним, "Реал", не знающий поражений в Ла Лиге на протяжении 14 матчей, с 52 очками лидирует в турнирной таблице, а "Сельта", одержавшая всего одну победу в последних пяти играх, расположилась на 18-й строчке, имея в активе 20 очков.