«Реал» – «Сельта». Смолов открыл счет в матче на седьмой минуте

16.02.2020, 23:06, Новости дня

В рамках 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле "Сантьяго Бернабеу" принимает "Сельту". Счет в матче на седьмой минуте открыл российский нападающий гостей Федор Смолов.

Россиянину, перешедшему в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды, ассистировал испанец Яго Аспас. Для Смолова этот гол стал первым за испанскую команду.

Таким образом, 30-летний уроженец Саратова стал 22-м российским футболистом, забившим в Ла Лиге, а также стал первым первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьягу Бернабеу". Ранее это делал Александр Мостовой.

Напомним, "Реал", не знающий поражений в Ла Лиге на протяжении 14 матчей, с 52 очками лидирует в турнирной таблице, а "Сельта", одержавшая всего одну победу в последних пяти играх, расположилась на 18-й строчке, имея в активе 20 очков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / «Великобритания становится третьей страной». ЕС после Brexit открыл представительство в Лондоне

20.01 / В Госдуме пояснили, когда пройдет голосование по изменениям в Конституции

16.02 / В Крыму арестовали четырех украинских рыбаков

27.12 / Глава НОК Японии рассказал об отказе Путина от шестого дана по дзюдо

20.01 / Вопрос дня: Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

22.12 / Девочка из Лондона нашла на купленной открытке послание китайских заключенных

15.01 / Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

16.12 / Меркель и Путин обговорили «Северный поток-2» и транзит газа через Украину

06.02 / В Украине раскупили медицинские маски из-за эпидемии гриппа

01.02 / США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика