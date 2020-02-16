Президент Ирана высказался по поводу «смены режима» в США

16.02.2020, 23:05, Новости дня

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у него нет предпочтений относительно конкретных кандидатов на пост главы американского государства.

По его словам, для Ирана важно, чтобы чиновники в США изменили «свое мышление», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о «смене режима в США», Роухани заявил: «Насчет смены режима не знаю, но мышление менять нужно».

По поводу кандидатуры Берни Сандерса президент Ирана сказал, что не имеет «определенного взгляда ни на какую-либо партию, ни на какого-либо определенного человека». Он считает, что гражданам США нужно выбрать главой государства человека, президентство которого «пойдет на пользу американскому народу и другим нациям».

Роухани не считает, что Вашингтон хочет войны. Нынешнему главе американского государства Дональду Трампу война не нужна, так как помешает выиграть выборы, полагает президент Ирана.



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