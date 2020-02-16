Британские ученые создали быстродействующий гель для улучшения потенции

16.02.2020, 23:04, Разное

Британские исследователи представили быстродействующий гель, который помогает улучшать потенцию. Известно, что в составе имеются спирт, вода, а также некий компонент, характерный для препаратов против заболеваний сосудов.
Эксперты сообщают, что средство имеет шанс занять лидерскую позицию на рынке, поскольку показывает эффект спустя 5-10 минут с момента применения, а не через 1 час, как некоторые другие препараты. При этом у таблеток могут быть побочные эффекты, что сильно ограничивает их применение.

«Поскольку гель не содержит активной медикаментозной части, подаём заявление на утверждение как медсредства. Есть надежда получить разрешение в конце 2020 года либо в начале 2021-го. Состав помогает при нарушении эректильной функции. Свыше 60% мужчин, которые стали участниками тестов, получали эрекцию на протяжении 10 минут», — рассказали разработчики препарата.

Компания-производитель намеревается реализовать продукт в небольших по размеру тюбиках. Профессор Дэвид Ральф из в Университетского колледжа больницы Лондона отметил огромное значение открытия, однако механизм, обеспечивающий высокую эффективность простого состава геля пока не объясняется.



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