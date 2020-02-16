Китай сообщил о снижении количества случаев заболевания коронавирусом

16.02.2020, 22:52, Новости дня

Представители органов здравоохранения Китая сообщили в воскресенье, что число новых случаев заражения коронавирусом сокращается третий день подряд.

Государственный комитет по делам здравоохранения подтвердил 1843 новых случая. За предыдущие два дня китайские власти сообщили о более 7500 новых случаев инфицирования.

Количество погибших от вируса в материковом Китае достигло 1665. В воскресенье было сообщено о 142 новых смертных случаев. При этом представитель госкомитета сообщил в воскресенье, что доля «тяжелых» случаев заболевания снижается.

Однако ВОЗ предупредила в воскресенье, что «нельзя предсказать, в каком направлении будет развиваться эпидемия».

Также в воскресенье американские пассажиры, которые находились под карантином на круизном судне у побережья Японии с 3 февраля, смогли вылететь домой.

Американские пассажиры судна Diamond Princess, где было выявлено 355 инфицированных, покинули судно и были отправлены чартерными рейсами в США, где их, вероятно, вновь поместят в карантин еще на 14 дней.

По данным ВОЗ количество «лабораторно подтвержденных» случаев заболевания в мире составляет 50580. Подавляющее большинство из них, 50054, выявлены в Китае.

Однако данные ВОЗ отличаются от статистики китайских властей, поскольку китайское правительство изменило методологию диагностирования и подсчета новых случаев, из-за чего число сообщаемых случаев заболевания подскочило. По новой методике, врачи могут использовать снимки легких и другие анализы для постановки диагноза, а не полагаться лишь на лабораторные тесты.

Власти провинции Хубэй где произошла вспышка коронавируса, сообщили в воскресенье о запрете движения транспорта в провинции. Цель этой меры – остановить распространение вируса. Исключение будет сделано для автомобилей экстренных служб и машин общественного назначения.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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