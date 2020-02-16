Мнение: Успех художника Павленского, Лента против Яндекса и как американцы вводят санкции

16.02.2020, 22:44, Разное

1. Художник-акционист Павел Павленский наконец-то пришёл к успеху – очередной его перформанс впервые привёл к важным политическим изменениям, круто повернув судьбу столицы страны. Закономерно, что речь идёт не о России, а о Франции, и не о Москве, а о Париже. Где же, как не в романтическом городе художников, раскрываться великим талантам! Впрочем, утопающий в мусоре современный Париж уже не тот, и художества в нём соответствующие:

https://lenta.ru/news/2020/02/14/pavlensky/

Бенжамен Гриво, который считался любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке Парижа снял свою кандидатуру из-за компрометирующего видео, опубликованного художником-акционистом Павлом Павленским. Об этом сообщает Liberation.

Павленский подтвердил, что это именно он выложил видео сексуального характера, пытаясь таким образом разоблачить лицемерие кандидата партии «Вперед, Республика!» о верности семье. «Он опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но поступает наоборот», — сказал Павленский.

Он добавил, что ситуация важна для него как парижанина и это лишь первый разоблаченный политик. Гриво рассказал, что принял решение перестать участвовать в выборах из-за поступающих угроз его семье. <…>

Ранее, в январе, Павленского освободили из тюрьмы во Франции. Он был задержан в Париже после того, как поджег вход в здание филиала парижского банка в октябре 2017 года. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Художнику грозил срок до 10 лет тюремного заключения, однако он получил три года, два из которых — условно.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

Гендиректор телеканала RT Алексей Николов отмечает, что именно Бенжамен Гриво является тем человеком, который настроил Эмманюэля Макрона против RT, хотя российский канал никогда не выступал против французского президента:

https://a-nikolov.livejournal.com/476346.html

Выражаю удовлетворение работой новоиспечённого парижанина месье Павленского, желаю ему дальнейших творческих успехов в свободолюбивой Галлии.

2. Мне кажется, «Ленту.Ру» совершенно напрасно обвиняют в том, что она якобы работает на Кремль. Судя по всему, в редакции «Ленты» по-прежнему сильны те традиции, которые были заложены ещё создателем «Медузы»:

3. Санкции США против Олега Дерипаски, как выяснилось, были введены на основе одних только недоказанных предположений, поданных под видом «секретной информации»:

https://lenta.ru/articles/2020/02/14/deripaska/

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) рассекретило обвинения против бизнесмена Олега Дерипаски, ставшие основаниями для санкций. Документ, опубликованный сегодня газетой Financial Times, содержит только предположения ведомства и не приводит ни одного доказательства. <…>

В документе приведены основания, по которым в отношении бизнесмена и его компаний 6 апреля 2018 года были введены санкции. После объявления о санкциях акции UC Rusal подешевели на Гонконгской бирже вдвое. В начале 2019 года США сняли санкции с трех компаний Олега Дерипаски, но не c него самого. <…>

Каждое обвинение приводится с оговоркой «возможно», «якобы» или «как сообщалось» (без указания источника), ни в одном нет конкретики или подтверждающих фактов. Тем не менее, именно на основании этой аргументации OFAC заявил, что Олег Дерипаска занимался отмыванием денег для президента России.

Сам Дерипаска пошутил по поводу отмывания денег для Путина:

https://ria.ru/20200214/1564796982.html

«Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил», — написал бизнесмен позднее в своем Телеграм-канале.

Пожалуй, нам глупость и дуболомство американцев на руку. Пока они ведут себя, как белоголовые орланы в посудной лавке, сильно навредить России у них навряд ли получится.