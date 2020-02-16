«А можно мужчин тоже как-нибудь назвать?». Захарова отреагировала на слова протоиерея РПЦ о «бесплатных проститутках»

16.02.2020, 22:42, Новости дня

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 16 февраля в Facebook заявление представителя Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал живущих в гражданском браке женщин «бесплатными проститутками».

Она обратилась к спикеру РПЦ Владимиру Легойде.

«У меня …одна просьба. Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» – написала она.

У меня Владимир Р. Легойда (Vladimir Legoyda) одна просьба. Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать? 😜

Posted by Maria Zakharova on Pühapäev, 16. veebruar 2020

Легойда в комментариях под постом задал встречный вопрос: «А часовню тоже я разрушил?»

«Ничего хорошего в подобных высказываниях отца Димитрия не вижу, естественно. Не раз ему об этом говорили. Увы… Прошу лишь помнить, что это не «в РПЦ считают», а мнение одного священника. И даже не мнение, а так – троллинг такой. Неудачный», – заявил спикер РПЦ.

Он также подчеркнул, что «для официального мнения есть официальные спикеры», и назвал себя.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины сами не понимают, что такое брак, и прикрываются термином «гражданский брак», потому что не хотят признаваться, что они «бесплатные проститутки».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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