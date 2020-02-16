Ситуация с пассажирами круизных лайнеров: не все испытания позади

16.02.2020, 22:30, Новости дня

Хороша новость: на территории РФ ни один человек не заражен коронавирусом. То есть меры российского правительства, принятые по распоряжению Путина, работают. И эффективно.

Тем временем Китай тоже эффективен в локализации болезни. Особая история — это положение на круизных лайнерах, где тысячи пассажиров оказались в некомфортных условиях, ведь большинство дешевых пассажирских кают вообще без окон, тесные, с двухэтажными кроватями.

Еще вчера им казалось, что все испытания и тревоги позади. Сойдя на камбоджийский берег после двухнедельных скитаний в Тихом океане, пассажиры с лайнера Westerdam теперь не могут покинуть Пномпень, пока не будут готовы результаты анализов на коронавирус.

Прежде чем Камбоджа разрешила Westerdam зайти в порт Сиануквиль, лайнер с полутора тысячами туристов по очереди отказались принять Япония, Тайвань, Гуам, Филиппины и Таиланд. В Камбодже врачи провели обследования на борту. Вирус ни у кого не нашли. Премьер-министр Хун Сен лично приветствовал туристов с букетами цветов.

Первая группа пассажиров Westerdam еще накануне вылетела из Пномпеня в Куала-Лумпур, и там карантинная служба Малайзии обнаружила китайский вирус у пожилой туристки из США. Те, кто Пномпень покинуть не успели, вынуждены вновь отложить возвращение домой.

Еще драматичнее обстоят дела на борту круизного Diamond Princess, который стоит на карантине в Йокогаме. На лайнере — граждане свыше 50 стран, включая 24 россиян, число заболевших растет каждый день на несколько десятков человек. Зачастую один из супругов отправляется на принудительное лечение, второй остается в каюте.

Сейчас власти Японии сосредоточены на том, чтобы успеть проверить на вирус всех находящихся на борту до завершения карантина. В первую неделю эта работа продвигалась медленно. Были проверены всего около 700 человек. Теперь к этому подключены университеты и частные лаборатории по всей стране. Задача — довести число проверяемых за день до одной тысячи человек.

Баннер из простыней с именем Дональда Трампа и розовым сердечком американские туристы вывесили на своем балконе после того, как Вашингтон принял решение направить в Токио два самолета, чтобы централизованно вывезти своих граждан домой: их на лайнере — около 380. По возвращении их разместят на двух военных базах в Калифорнии и Техасе для прохождения еще одного двухнедельного карантина, но уже под присмотром американских властей. Как будут возвращаться домой остальные пассажиры-иностранцы и сколько в итоге сойдет на берег, пока не ясно.

Вновь выявленных зараженных по больницам развозят только в дневное время. На ночь порт закрывают. Жизнь здесь замирает. Те, у кого вирус диагностируют ближе к вечеру, до утра остаются на лайнере. Карантин на Diamond Princess официально заканчивается 19 февраля.

Между тем в Сиднее на якорь встал еще один лайнер — Norwegian Jewel. Вирус на нем пока не обнаружен, но власти Австралии разрешат пассажирам сойти на берег только после окончания проверки.

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"Вести недели"