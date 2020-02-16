ВОЗ подтвердила почти 52 тыс. случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV

16.02.2020, 22:30, Новости дня

По состоянию на 16 февраля в мире подтверждено 51 857 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 51 174 из которых – в Китае. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшие сутки COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом) диагностирована у 1278 человек (1121 – в Китае).

По состоянию на 16 февраля коронавирус стал причиной смерти 1669 человек (трое из них скончались за пределами Китая).

График: who.int

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.