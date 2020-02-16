Microsoft сможет обновлять новую Windows 10X за 90 секунд

16.02.2020, 22:30, Разное

Компания Microsoft достаточно часто выпускает обновления для своей операционной системы, вводя механизмы защиты от разного рода уязвимостей. Как стало известно, Windows 10X получит механизм внедрения новых программных решений всего за 90 секунд.

Сегодня обновление Windows 10 требует излишне много времени. Сама Windows 10X ориентирована на устройства, оснащённые двумя дисплеями. Мобильная оболочка заметно отличается от стандартной ОС версии 10. Это касается не только дизайна интерфейса, но и содержимого кода.

В качестве ядра Windows 10X использованы разного рода модели, способные работать самостоятельно и обновляться по отдельности от общей системы. Не исключается, что по этой причине обновление Windows 10X может быть достигнуто в кратчайшие сроки. Первые девайсы под управлением новой ОС появятся в конце 2020 года.