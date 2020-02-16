Теннисистка Бертенс во второй раз стала победительницей турнира в Петербурге

16.02.2020, 22:30, Новости дня

Нидерландская теннисистка, восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час 16 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 6:3.

Бертенс шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Рыбакиной, занимающей 25-е место в рейтинге WTA, три эйса и три двойные ошибки.

2019 🏆

2020 🏆@kikibertens defeats Rybakina, 6-1, 6-3, in the @formula_tx final! pic.twitter.com/YYWnlbRJFG

— WTA (@WTA) February 16, 2020

Таким образом, 28-летняя нидерландка во второй раз кряду стала победительницей этого турнира, в прошлом году Кики в финале турнира переиграла хорватку Донну Векич. Текущий трофей в Петербурге принес Бертенс 470 очков рейтинга и 146 тысяч долларов в качестве призовых.