На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев

16.02.2020, 22:24, Новости дня

Врачи зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS News директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ранее стало известно, что сотрудники госдепартамента и представители других ведомств США в Японии 16 февраля начали эвакуацию граждан США с борта лайнера Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Как только пассажиры судна вернутся в США, их поместят на двухнедельный карантин.

Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Корабль поместили на карантин из-за того, что на борту лайнера был житель Китая, который сошел на берег в Гонконге и заболел.

На борту судна было 3711 человек. По последним данным, 355 человек из числа находившихся на корабле заразились коронавирусом.



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