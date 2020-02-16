Саша Черно из проекта «Дом-2» заболела четвертый раз за период беременности

16.02.2020, 22:21, Разное

Александра Черно, которая известна телезрителям своим участием в скандальном проекте «Дом-2», заболела в четвертый раз за период своей беременности. Пока у неё небольшой срок, однако ослабленный организм постоянно атакуют различные вирусы.

Будущая мать переживает о здоровье ребёнка и жалуется подписчикам на плохое самочувствие. Александра Черно регулярно публикует различные скандальные сообщения, рассказывая, как складываются её отношения с супругом Иосифом Оганесяном. Участница проекта «Дом-2» сообщила, что в день подачи заявления на развод она сильно нервничала, а общее ее состояние было негативным. К тому же, она в очередной раз подхватила инфекцию.

На сегодняшний день отношения пары не отличаются большим накалом страстей, однако идея о разводе обсуждается. Иосиф Оганесян просил на личной странице в микроблоге прощения у супруги.