Во Франции разбился туристический самолет, погибли четыре человека

16.02.2020, 22:18, Новости дня
16 февраля на плато в муниципалитете Крессель на юге Франции (департамент Аверон) разбился туристический самолет Piper PA-28 с четырьмя людьми на борту. Об этом со ссылкой на пожарных и местных чиновников сообщает телеканал France 3.
Самолет летел из города Ангулем и несколько километров не дотянул до аэродрома.
После падения самолет загорелся.
Телеканал отмечает, что пилот потерял контроль над самолетом. Вместе с ним погибли три пассажира.
В момент авиакатастрофы на плато Ларзак были сильные порывы ветра. Жандармерия воздушного транспорта выясняет, была ли непогода причиной крушения.
Piper PA-28 – одномоторный самолет общего назначения, который эксплуатируется с 1960 года. Его вместимость – четыре человека (пилот и три пассажира).
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