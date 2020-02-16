Во Франции разбился туристический самолет, погибли четыре человека

16.02.2020, 22:18, Новости дня

16 февраля на плато в муниципалитете Крессель на юге Франции (департамент Аверон) разбился туристический самолет Piper PA-28 с четырьмя людьми на борту. Об этом со ссылкой на пожарных и местных чиновников сообщает телеканал France 3.

Самолет летел из города Ангулем и несколько километров не дотянул до аэродрома.

После падения самолет загорелся.

Телеканал отмечает, что пилот потерял контроль над самолетом. Вместе с ним погибли три пассажира.

В момент авиакатастрофы на плато Ларзак были сильные порывы ветра. Жандармерия воздушного транспорта выясняет, была ли непогода причиной крушения.

Piper PA-28 – одномоторный самолет общего назначения, который эксплуатируется с 1960 года. Его вместимость – четыре человека (пилот и три пассажира).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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