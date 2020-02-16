В Баку десятки человек задержаны перед митингом против фальсификаций на выборах

16.02.2020, 22:17, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники Около ста человек были задержаны незадолго до митинга против фальсификаций результатов досрочных парламентских выборов перед зданием Центральной избирательной комиссии Азербайджана в Баку, сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий.

Акция была назначена на 15:00 по местному времени, но задержания начались до этого. Собравшиеся скандировали: «Свободные выборы!» и «Не арестовывай молодых».

По сообщениям журналиста НВ, полицейские применяли силу к протестующим. Среди задержанных есть кандидаты в депутаты: глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы, председатель партии ReAl Ильгар Мамедов, лидер движения D18 Иззет Рустамли, Халида Багирова, Фикрет Джафарли, Ядигяр Садыглы, Кенуль Алиева, Эльман Алиев и другие. Они утверждают, что спустя неделю не получили ответы на свои запросы, в которых сообщалось о возможных фальсификациях в ходе голосования.

Как рассказали задержанные, полицейские не довозили их до участков, а высаживали на пригородных трассах. По словам Ильгара Мамедова, его вывезли за черту города и выпустили на трассе Баку – Шамахы.

Позже в полиции заявили, что участников акции лишь «удалили с территории» и никаких задержаний не было. Об этом сообщает издание MeydanTV. 

«В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и никто не пострадал», – говорится в сообщении полиции.

 

Неделей ранее, 9 февраля, в Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы. Правящая партия «Ени Азербайджан» под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе. Таким образом, правящая партия занимает абсолютное большинство в Милли Меджлисе (парламенте).

Оппозиция Азербайджана заявляет, что власти сфальсифицировали результаты на выборах и объявленные результаты не отражают волю народа. По данным независимых общественных организаций, во многих городах наблюдателям на участках мешали работать: выгоняли с участков, запрещали вести фото- и видеосъемку, перемещаться по участкам, к некоторым применяли силу.

 

За выборами в Азербайджане следили международные наблюдатели. Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов досрочных парламентских выборов. «Кандидатов до выборов допустили, но выиграть им не дали», – отметил он.

Независимые наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней на нескольких участках в Баку, подвозе избирателей к местам голосования и отсутствии прозрачных урн для голосования. Так, например, оппозиционный депутат Фархад Мехдиев сел на урну, чтобы недопустить вбросы. «Я был вынужден сесть на эту коробку, чтобы завтра я мог смотреть людям в глаза», – сказал Мехдиев.

 



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