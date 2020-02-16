Бывшие прокуроры призвали к отставке генпрокурора Барра

16.02.2020, 22:14, Новости дня

Более 1100 бывших федеральных прокуроров и сотрудников министерства юстиции в воскресенье призвали к отставке генерального прокурора Уильяма Барра после того, как он вмешался в судебный процесс, чтобы сократить предлагаемое наказание за политическую коррупцию Роджеру Стоуну, который долгое время был доверенным лицом президента Дональда Трампа.

Четыре карьерных федеральных прокурора, работающих в возглавляемом Барром Министерстве юстиции рекомендовали приговорить Стоуна к девяти годам тюрьмы, после того как в ноябре его признали виновным по семи пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний Конгрессу и воздействие на свидетелей, связанного с расследованием по выборам 2016 года, на которых победил Трамп.

Однако Барр и высшее руководство Минюста заявили, что были шокированы длительностью предложенного заключения. Трамп назвал его «искажением понятия правосудия». Барр вмешался, и Минюст позднее заявил, что первоначальная рекомендация «может считаться чрезмерной и необоснованной», но оставил решение об адекватном приговоре на усмотрение суда. Вынесение приговора ожидается в четверг.

Бывшие прокуроры и сотрудники Министерства юстиции, представляющие весь политический спектр США, заявили в открытом письме, обнародованном в воскресенье: «Каждый из нас решительно осуждает вмешательство президента Трампа и генерального прокурора Барра в справедливое отправление правосудия».

Барр сообщил ABC News, что не обсуждал с Трампом приговор по делу Стоуна. Несмотря на это, бывшие прокуроры заявили, что «действия Барра по выполнению личных поручений президента, к сожалению, говорят громче, чем его слова».

«Эти действия, а также ущерб, который они причинили репутации министерства юстиции в плане принципиальности и уважения принципа верховенства закона, требуют, чтобы Барр ушел в отставку», – заявили они.

Глава аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт выступил в защиту Барра в интервью CNN в воскресенье. Он сказал, что Барр «заявил, что президент не требовал от него напрямую, чтобы он сделал это».

Представитель министерства юстиции отказалась комментировать письмо бывших прокуроров.

После вмешательства Барра Трамп похвалил его в «Твиттере».

«Поздравляю генерального прокурора Билла Барра за то, что он взял на себя заботу о деле, которое полностью вышло из-под контроля и, возможно, вообще не должно было возбуждаться», – написал он.

В интервью АВС Барр сказал, что частые твиты Трампа об уголовных расследованиях с политической подоплекой не позволяют ему выполнять его работу. При этом он сказал, что президент никогда напрямую не вмешивался ни в какое дело.

«Я не могу выполнять свою работу в министерстве, когда на заднем плане постоянно появляются комментарии, ослабляющие меня», – сказал Барр.

Через несколько часов Трамп сказал, что никогда не просил Барра «сделать что-то в рамках какого-либо уголовного дела». Трамп заявил, что как президент он имеет «законное право на это», но «пока предпочел не делать этого».

Вмешательство Барра в дело Стоуна, работавшего в интересах республиканских политических фигур, было одним из трех недавних решений генпрокурора по делам с политической подоплекой, к которым Трамп продемонстрировал публичный интерес частыми твитами.

Барр поручил федеральному прокурору, работающему вне штаб-квартиры минюста в Вашингтоне, изучить историю и свидетельства по делу Майкла Флинна – первого советника Трампа по национальной безопасности. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о его контактах с теперь уже бывшим российским послом в Вашингтоне за несколько недель до вступления Трампа в должность. Однако приговор ему пока не был вынесен, а недавно он пытался отозвать свое заявление о признании вины.

Трамп назвал дело против Флинна «очень несправедливым».

Кроме того, Барр прекратил уголовное расследование против Эндрю Маккейба, бывшего исполняющего обязанности директора ФБР, которого Трамп часто критиковал, называя его частью «государства в государстве», состоящего из правительственных чиновников, стремящихся подорвать его президентство.

Маккейба обвинили в даче ложных показаний правительственным чиновникам о его роли в утечке информации о правительственном расследовании в газету Wall Street Journal

В интервью Fox News советник Белого дома Келлиэнн Конуэй отказалась сообщить, какой была реакция Трампа на прекращение расследования в отношении Маккейба.

«Он все равно является серийным лжецом, независимо от того, будут его судить или нет», – сказала Конуэй о Маккейбе.

«Это все мелочи», – сказала она, отказавшись от дальнейших комментариев по данному делу.