Технологии: Цукерберг: Facebook ежедневно удаляет миллион фейковых аккаунтов

16.02.2020, 22:08, Разное

Глава корпорации Facebook Inc. и создатель одноименной социальной сети Марк Цукерберг рассказал, что ежедневно администраторы удаляют около миллиона фальшивых аккаунтов, часть из которых связаны с политическими кампаниями разных правительств. Об этом он заявил в своей речи на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Сейчас мы удаляем более миллиона фальшивых аккаунтов в день. Подавляющее большинство из них обнаруживают в течение нескольких минут после регистрации. Большая часть из них не связана с государственными субъектами, пытающимися повлиять на выборы. Они представляют собой комбинацию спамеров и людей, пытающихся делать разные вещи. Но, безусловно, некоторые из них – часть кампаний правительств», – сказал он.

По его словам, Facebook пришлось поменять алгоритмы и политику отслеживания активности пользователей после скандала с выборами в США в 2016 году. Тогда Россию обвиняли в ведении информационной кампании, в том числе и в фейсбуке, которая, предположительно, помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах. После этого Цукерберга вызывали в Конгресс для дачи показаний.

«После брекзита и выборов в США в 2016 году, когда мы и, честно говоря, все интернет-компании не сразу поняли, какие информационные кампании вели Россия и другие страны в интернете. После тех выборов 2016 года мы действительно посмотрели на это и сказали: «Хорошо, ситуация с безопасностью, с которой мы сталкиваемся, – это не просто традиционные хакерские атаки, с которыми мы имели дело раньше. Сейчас подобные скоординированные информационные кампании станут более важной частью сферы. Так что нам нужно убедиться, что мы сможем предотвратить [подобные ситуации] в будущем», – рассказал Цукерберг.

Как ранее заявлял Цукерберг, с 2016 года Facebook изменил рекламную политику. Каждый рекламодатель, который хочет заниматься политической рекламой, должен получить разрешение и подтвердить свои личные данные и свое местоположение. Реклама будет четко обозначена в ленте, а пользователи увидят, кто за нее заплатил.

Модераторы компании уже неоднократно удаляли сотни аккаунтов, которые связывали с российским так называемым «Агентством интернет-исследований», оно также известно как «фабрика троллей». Именно его деятельность расследуют в США в рамках уголовного дела о вмешательстве в избирательный процесс.