«Реал» – «Сельта». Федор Смолов появится на поле с первых минут

16.02.2020, 22:06, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" примет "Сельту". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Вальверде.

"Сельта": Рубен, Кевин Васкес, Айду, Араухо, Мурильо, Оласа, Брадарич, Окай Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов.

Таким образом, форвард сборной РФ Федор Смолов, перешедший в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды, во второй раз сыграет за испанскую команду с первых минут. Ранее 30-летний нападающий отыграл 88 минут в победном матче против "Севильи" (2:1).

🔥 Our 11 for today! 🔥#RealMadridCelta #LaLiga pic.twitter.com/xc3hpjJNJp

— RC Celta (@RCCeltaEN) February 16, 2020

Напомним, "Реал", не знающий поражений в Ла Лиге на протяжении 14 матчей, с 52 очками лидирует в турнирной таблице, а "Сельта", одержавшая всего одну победу в последних пяти играх, расположилась на 18-й строчке, имея в активе 20 очков.