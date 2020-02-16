Королевские биографы рассказали, как принцесса Диана испортила принцу Чарльзу День святого Валентина

16.02.2020, 22:04, Разное

Биографы рассказали о ссоре принцессы Дианы и принца Чарльза, которая привела к размолвке в День святого Валентина. В 1992-м пара посетила Индию, где побывала на матче по поло.

После завершения игры принцесса Диана должна была передать призы победителям в компании своего мужа. Принц Чарльз, согласно традиции, должен был поцеловать жену, но сделал это не сразу. Именно недовольная его забывчивостью, леди Ди демонстративно отвернулась, поэтому супруг лишь коснулся губами её шеи.

Конфликт возник 13 февраля в присутствии большого количества людей. Дикки Арбитер, занимавший одно время пост пресс-секретаря королевы Елизаветы II, считает, что принцесса Диана таким образом «наказала» принца Чарльза за рассеянность. Вначале тот забыл поцеловать жену и уже отошел от неё, однако затем вспомнил и возвратился. Момент оказался довольно неловким. Биограф отмечает, принца намеренно унизили, поэтому окружающие уже были готовы к последующей вспышке недовольства.

Кен Уорф, экс-офицер охраны принцессы, поинтересовался у неё причиной такого поступка. Как объяснила леди Ди, она не намерена потакать мужу, который желает «выставить её идиоткой». Источники, близкие к паре Диане и Чарльзу Уэльским, сообщили, что День влюбленных знаменитые супруги встретили с напряжением в отношениях и почти не общались друг с другом.