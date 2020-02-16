Новый водоблок Bitspower с RGB-подсветкой выпустят в двух цветовых вариантах

16.02.2020, 22:04, Разное

Новый процессорный водоблок Premium Summit M от компании Bitspower с RGB-подсветкой выпустили в двух цветовых вариантах: черный и серебристый. Именно эта модель отличается своим непрозрачным корпусом, делающим его уникальным.

В основном все водоблоки для процессоров создаются с полностью прозрачным корпусом. В Bitspower решили не только отойти от этой тенденции, но и сделать такую небольшую деталь более нарядной, добавив ей подсветку. Стоимость Premium Summit M составляет 134 доллара или 8,5 тыс. рублей. Приобрести водоблок можно непосредственно в фирменном магазине компании.

В техническом плане водоблок Bitspower отличается от других наличием медного основания и крышки, что положительно сказывается на снижении температуры. В этом помогают и небольшие каналы толщиной 0,3 мм. Они позволяют увеличить площадь поверхности омывающей жидкости.