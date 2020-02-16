Маруся Фомина и Алексей Киселев впервые снялись для журнала с дочерью Анной

16.02.2020, 21:59, Разное

Фотосессия Алексея, Маруси и Анны прошла в антураже съемочной площадки: видеокамеры, световое оборудование и прочие атрибуты были не бутафорскими, а самыми что ни на есть рабочими. И если для Киселева и Фоминой эта атмосфера уже давно стала привычной, то их дочь, хотя ранее и не принимала участия в подобных проектах, чувствовала себя на съемке как дома,

Мы стараемся проводить с нашей дочкой максимум времени, при этом работаем тоже по максимуму, — говорят Алексей и Маруся.

Маруся: платье, Alexander Terekhov; шуба, Braschi; колье, серьги, кольцо, все — Bvlgari. Алексей: костюм, рубашка, галстук-бабочка, все — Tom Ford; часы, Bvlgari. Анна: платье, Aletta («Кенгуру»); туфли, BonpointСреди других материалов номера — нашествие «Паразитов» на церемонии вручения премии «Оскар» и инструкция по завязыванию полезных знакомств на оскровских афтепати; шесть главных ипостасей, пожалуй, самого несловоохтивого актера в истории — Харрисона Форда; история о том, как японский миллиардер Юсаку Маэдзава искал себе спутницу для путешествия на Луну; стиль отмечающей юбилей Йоко Оно, который вновь нашел отражение в коллекциях дизайнеров сегодняшнего дня; обзор супергеройских подарков для мужчин к 23 февраля; разговор с Антоном Севидовым об экспериментах молодости, идеальном релаксе и о том, почему его привлекают барбершопы; искусство медленной жизни в Женеве в заметках Яны Лапутиной и не только. Не пропустите!