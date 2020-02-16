Захарову разочаровала Мюнхенская конференция

16.02.2020, 21:58, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции.

Как сообщила Захарова, «прекрасная» идея «работала не одно десятилетие» и заключалась в том, чтобы «начать диалог или подводить черту под теми усилиями, которые предпринимало международное сообщество в целях недопущения новых глобальных конфликтов».

«Вопрос в одном – эксперты мельчают и дискуссия разочаровывает», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Захарова посетовала на то, что «уровень дискуссии уже не выдерживает никакой критики», поскольку «все обслуживают собственные интересы».

По ее словам, раньше была «возможность для прогнозирования и для анализа», так как существовали «правила игры»: международное право, Устав ООН, договоренности и соглашения. Теперь же ряд государств разрушает систему международных договоренностей в одностороннем порядке, исчезают «сдерживающие элементы». Эксперты «лишены базы, основы для ведения нормальной аналитической работы», сказала Захарова.

«Отсюда остается только одно: анализировать то, что происходит сегодня или произошло вчера. Возможно, именно это влияет на качество дискуссии», – предположила официальный представитель МИД России.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений.