РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

16.02.2020, 21:57, Новости дня

Регионам поручили создать в день голосования по поправкам в Конституцию «праздничную атмосферу» с целью повышения явки. Об этом пишет РБК со ссылкой на двоих участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный голосованию. Его проводила Администрация президента с 13 по 15 февраля.

По словам собеседников издания, на семинаре не давали конкретных установок, потому что «все и так знают, что нужно делать». «Это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия», — отметили они.

Как пишет РБК, в администрации президента надеются, что явка составит не менее 60%.

«Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента. В целом основной месседж был такой: проведение голосования важно, сроки подготовки короткие, сделать нужно много», — резюмировал собеседник издания.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию