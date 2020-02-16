Мнение: Письмо: «Выйти из заколдованного круга»

16.02.2020, 21:35, Разное

Есть тип любовных аддиктов, которые очень много рассуждают над вопросом: уйти или остаться.

Остаться им негде, в отношения их не звали, уходить им тоже неоткуда, они сидят у себя дома одни.

Но с утра до ночи они стонут и задают этот вопрос: уйти или не уйти.

Некоторые еще бежать все время хотят, «роняя тапки». Откуда?

И это самое принципиальное. Вот это непонимание, что ты — на месте. Вот ты, вот твой зад, сидит у себя дома, вот твои границы, ты там, где надо, и можно выдохнуть.

Никуда уходить не надо, тем более бежать. Надо начать что-то делать и заполнить делами свою пустую голову, в которой ветер свищет.

pani_jadwiga

Уважаемая Эволюция, надеюсь что мое письмо попадет на разбор.

Ситуация такая: хочу уйти от мужчины (Р.), с которым 2.5 года в отношениях на расстоянии, но не в состоянии этого сделать.

(А кто в состоянии уйти от того, кто и так далеко? Это физически нерешаемая задача)

Головой понимаю все: он не хочет создавать со мной семью, не знакомит с родителями или друзьями. Р. говорит о любви и встречаемся раз в месяц или у меня или у него и иногда вместе праздники, но это все.

(Раз в месяц мужчина с ней встречается. На один вечер. 29-30 вечеров и дней автор совершенно свободна от него. Что же так мучает ее? А то что остальные вечера и дни она обливается голодной слюной и горючими слезами, желая получить с ним семью. Он не хочет, а автор хочет, бесится и ждет)

В ответ на мои щипцы раздражается и говорит, что я не ценю его вложений (поездок ко мне и иногда оплачивание гостиниц в поездках). Надо мне поднять зад и уйти. Один раз попыталась и не выдержала: проревев весь день написала ему «люблю-скучаю» и все пошло как раньше.

(Откуда она хочет уйти? Вот физически как она свой уход представляет себе? Уйти, приехав к нему, когда он позовет? «Здравствуй и прощай»? Или позвонить ему между встречами и объявить об «уходе»? Или отказаться ехать, когда он в очередной раз предложит? Последний вариант нормальный. Только это не уход никуда, это вариант — «не бежать на свист» называется. Называйте правильно и будет легче сделать. Не бежать на свист способен любой человек. Просто осознайте, что это свист, и не бегите, вы ведь не собака. Займитесь своими человеческими делами и не войте на луну)

Пыталась переключиться на работу и творчество, которые раньше любила, была масса идей и проектов, но в последнее время не получается, энергии ноль, едва хватает чтобы функционировать, боюсь что если уйду, вообще не смогу найти силы работать.

(Опять она про фантастический уход из ниоткуда в никуда. Если осознать, что как сидела дома, так и останешься сидеть, ничего не поменяется, иррациональнй страх «уйти в пустоту» исчезнет. Ухода не будет, он в данной ситуации невозможен. Можно не паниковать)

Занималась спортом и танцами, но в последний месяц болею без перерыва, не в состоянии ходить в зал.

(Если болеете, надо лечиться. Закрыть мыслемешалку о фантастическом уходе крышкой. И начать лечение. Лечить основное заболевание, пить витамины, морс, чай с медом, спать побольше, смотреть красивые классические фильмы, проветривать комнату и не беспокоиться ни о чем. Если сами не остановите поток своего бреда, никто за вас его не остановит)

Имидж ужасный- стараюсь выглядеть ок, но большинство мужчин стали от меня шарахаться. Один хороший человек недавно вроде начал ухаживать за мной, встречались пару раз, говорит что хочет встречаться со мной, но меня тошнит только при мысли что он ко мне прикоснется.

(Здесь у нее истерика. Кто-то шарахается от нее, кто-то рвется прикасаться почти насильно. Неадекватное состояние из-за слияния. Как у трехлетнего ребенка, который бьется на полу в истерике, когда родители отказываются выполнить его желание. Вот это — неумение принять и признать ограничения своего хочу. Надо просто однажды смириться с тем, что вы — маленький человек и ваше желание — это пустяк, оно не управляет миром и другими людьми)

В последние месяцы каждый раз как встречаюсь с Р.- паническая атака. Наверное, боюсь уйти от него из-за страха еще сильнее заболеть- в последний раз когда расставалась с мужчиной, страдала так, что увезли на скорой с подозрением на инфаркт и боюсь еще раз пережить это.

(Вот до чего доводит штурманство, почти до психоза. Встречаться — паническая атака, расстаться — инфаркт. Автор бежит в своей короне Победительницы с копьем навстречу ветрам и хочет умереть, если все не будет по ее. Автор, ну умрете, если хотите)

Неуверена в себе настолько, что боюсь что если и попробую расстаться, все равно сделаю это неэкологично и будет еще хуже.

(Неэкологично в данном случае очень сложно сделать. Отказаться встречаться с мужчиной, который хочет встреч раз в месяц, можно любым способом. Просто отказаться. Сослаться на работу. Сослаться на здоровье. Пообещать перезвонить. Предложить взять паузу. И это если он сам будет звонить и звать. А не писать ему самой еще проще. Просто не писать и все. Никуда не уходя)

Сейчас должны встретиться на 14 февраля, а я сижу и реву- не хочу уже его видеть, потому что надо притворяться что все в порядке, а внутри чувство измены себе, но я в такой аддикции, что и отказаться от встречи не могу.

(Представьте себе, целый месяц от встречи до встречи она ничего не делает, а только воет. Хотя целый месяц могла бы заниматься своей жизнью. Не смогла отказаться из-за вакуума своего, встретилась, ну и ладно, потом целый месяц свободна, заполняй вакуум, занимайся своей жизнью, работой, учебой, здоровьем, экономикой, имиджем. Можно общаться с другими мужчинами, с семьей, с друзьями. Целый месяц свободы. Следующая встреча через месяц, и если вакуум будет заполнен, на нее будет легко не идти, а продолжать заниматься своей жизнью. Но нет. Автор сидит весь месяц и думает, уйти или не уйти. И воет, и стонет, и жалуется на жизнь. Хотя ни смертельной болезни у нее нет, ни других несчастий. Просто тупость и инфантилизм, нежелание взять свою жизнь в свои руки)

Пытаюсь набраться сил, чтобы хоть как-нибудь прекратить эти отношения. Откуда их брать, если сплошные болезни и апатия? Как выйти из этого заколдованного круга?

(Обратиться к врачу-психиатру, попросить назначить препараты против паники и истерики, транквилизаторы какие-то наверное, дневные. Но лучше сначала сдать анализы, на серотонин, адреналин, дофамин, общий анализ крови, врач скажет. Это в качестве временной внешней поддержки. Остальное — организация собственная. Наладить режим дня, строго, с 8-часовым ночным сном, с зарядкой по утрам, с активной прогулкой в парке, найти учебу или две, навести порядок в доме, наладить режим питания, алкоголь не пить, подружкам на ушах не висеть, помочь пожилым родственникам, поменьше держать фокус на своих страданиях. И энергия появится)