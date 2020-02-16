Футболисты «Арсенала» забили четыре безответных мяча в ворота «Ньюкасла»

16.02.2020, 21:30, Новости дня

В матче 26-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" разгромил "Ньюкасл Юнайтед", забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Месут Озил и Александр Ляказетт, забившие на 54-й, 57-й, 90-й и 95-й минутах соответственно. Пепе, помимо гола, записал на свой счет две результативных передачи, а Ляказетт – одну.

"Арсенал" прервал безвыигрышную серию в АПЛ из четырех матчей и с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Ньюкасл", потерпевший первое поражение в последних пяти играх, расположился на 13-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем матче чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты в воскресенье, 23 февраля, примут ливерпульский "Эвертон", а "сороки" днем ранее на выезде сыграют с лондонской командой "Кристал Пэлас".