Врач назвал наиболее безопасные методы выведения избытка жидкости из организма

16.02.2020, 21:30, Разное

Врач из Египта пояснил о наиболее безопасных методах выведения избытка жидкости из организма. Сахай Маркет первым пунктом отметил употребление капусты.
Этот овощ отличается сильными мочегонными свойствами, а также оказывает помощь в сжигании жировых тканей. Достаточно хороший эффект можно получить от приёма в пищу чеснока, в котором имеется аллицин. Это органическое соединение способствует разжижению крови. Вдобавок, он содержит сильный антиоксидант, понижающий риск появления онкозаболеваний.

Сельдерей также оказывает помощь в выведении лишней жидкости из организма, снижая в то же время содержание мочевой кислоты в организме за счет ингибиторов. Приём в пищу арбуза является ещё одним безопасным методом для избавления от переизбытка жидкости в организме. Он на 92% представляет собой воду, что поясняет сильное мочегонное воздействие. Дополнительный эффект обеспечивает калий в его составе.



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