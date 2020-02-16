Незадолго до своей смерти Анна Самохина сыграла умирающую женщину

16.02.2020, 21:21, Разное

Актриса Анна Самохина за несколько лет до смерти сыграла роль умирающей женщины. Напомним, что кинозвезды не стало чуть более 10 лет назад, ей было всего 47 лет.

В конце 2009 года знаменитость узнала, что у нее последняя стадия рака желудка. Медики давали неутешительные прогнозы – с подобной тяжестью недуга люди живут лишь несколько месяцев. Поклонники актрисы по-прежнему считают, что в её смерти есть мистическая составляющая. К примеру, в 2008 году Самохина снялась в клипе Семена Канады «Родная жена», сыграв женщину, находящуюся при смерти. Другая часть фанатов кинозвезды считает причиной страшного недуга резкое похудение – она никому не рассказывала, почему ей удалось сбросить вес за такое короткое время. Появились слухи о том, что актриса делала инъекции стволовых клеток.

Узнав смертельный диагноз, Самохина продолжила бороться с недугом, однако химиотерапия эффекта не принесла, а врачи не рискнули

прибегнуть к оперативному вмешательству. После этого, знаменитость решила попробовать нетрадиционные методы лечения, но и они не помогли. В последнюю неделю жизни артистка провела в одиночестве, так как хотела, чтобы близкие запомнили её молодой и красивой.