Украинка Цуренко уступила в финале теннисного турнира в Каире

16.02.2020, 21:18, Новости дня

16 февраля пятая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла в финале теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире. Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

Четвертая сеяная на турнире украинка играла против третьей сеяной Ирины-Камелии Бегу из Румынии и уступила со счетом 4:6, 6:3, 2:6.

Поединок продолжался почти два с половиной часа.

В полуфинале Цуренко выиграла у представительницы Нидерландов Аранчи Рус, а в четвертьфинале – у Лары Арруабаррены из Испании.

В рейтинге WTA украинка занимает 129 место.