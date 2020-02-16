Клобушар и Байден – Блумбергу: встретимся на дебатах

16.02.2020, 21:14, Новости дня

Два потенциальных кандидата в президенты от Демократической партии заявили в воскресенье, что будут рады возможности встретиться с миллиардером Майклом Блумбергом на дебатах, если он получит право на участие в них.

Медиамагнат Блумберг, который значительно опередил своих соперников по расходам на рекламную кампанию, позже других вступил в гонку за выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии и право бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре.

78-летний Блумберг ранее не удовлетворял требованиям для участия в дебатах, но он получит такую возможность, если наберет больше 10 процентов поддержки по итогам еще одного опроса общественного мнения.

«Он не может просто прятаться за эфиром», – заявила кандидат в президенты, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Эми Клобушар (архивное фото)

«Я не могу побить его по длительности эфирного времени, но я могу победить его на дебатах, и, думаю, американцы заслуживают этого, чтобы принять решение», – добавила она.

Кампания Блумберга столкнулась с обвинениями в том, что кандидат делал неуместные высказывания в отношении женщин, и что его компания, Bloomberg LP, культивировала враждебную среду для сотрудников-женщин.

Штаб Блумберга отвергает эти обвинения.

В интервью программе «Точка зрения» на канале АВС 15 января Блумберг сказал, что в его компании, которая является крупным поставщиком новостей и финансовой информации Уолл-стрит, было «очень мало» случаев сексуальных домогательств, несмотря на многочисленность ее сотрудников. По его словам, он считает, что «большинство людей назовет ее отличным местом для работы».

Джо Байден (архивное фото)

Бывший вице-президент Джо Байден сказал, что он намерен поднять тему поддержки Блумбергом в бытность мэром полицейской стратегии «остановить и обыскать», под действие которой попадало непропорционально большое количество чернокожих и латиноамериканцев.

«С Майклом Блумбергом можно обсудить многое. Вы все сфокусируетесь на нем, как фокусировались на мне последние шесть месяцев», – заявил Байден каналу NBC, сославшись на свою позицию по проблемам афроамериканцев, включая политику «остановить и обыскать».

Бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича попросили прокомментировать обвинения в адрес Блумберга.

«Думаю, ему нужно ответить на них и высказаться по этому вопросу», – заявил Буттиджич каналу Fox News.