Мнение: Дозволенное таинство

16.02.2020, 21:08, Разное

Снова отметился очередной церковный иерарх. На этот раз глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиереИ Димитрий Смирнов, назвавший женщин, состоящих в гражданском браке (то есть, без официальной регистрации) проститутками. Он также выразил сожаление, что российские женщины не понимают сути брака.

В формально светской стране высказывания представителя общественной организации, пусть и религиозного характера, столь же формально не имеют никакой силы. И не играют никакой роли — в конце концов, в рамках своей организации и в своем частном кругу каждый имеет право проявлять свою особенность, соблюдать те или иные ненасильственные правила и методы общения и личной жизни. Другой вопрос, когда это мнение начинает навязываться другим людям, имеющим отличные взгляды.

В этом смысле религиозные учреждения и организации ведут себя достаточно агрессивно, навязывая свою точку зрения за пределы своей собственной аудитории. Кстати говоря, в России борьба с нетрадиционными секс-меньшинствами как раз и построена на аргументах, что эти меньшинства вправе существовать внутри собственных сообществ, но им категорически запрещена публичная пропаганда своих взглядов — в некоторых случаях вплоть до уголовного преследования. Чем именно в таком случае отличается позиция официального церковного деятеля, также насаждающего и пропагандирующего свои взгляды в публичной форме — неясно.

Современный мир разнообразен. Как бы банально это ни звучало. А потому никто не может выдавать свой образ жизни за единственно правильный, даже если этот образ жизни был нормой в прошлом. Мы живем уже не в прошлом, а потому средневековые нормы и уклады нужно оставить там, где им и место — в средневековье.

Правда, здесь есть нюанс. Современная Россия благодаря своей чудовищной деградации — и в экономике, и в общественно-политической жизни, и в духовно-образовательной и культурной сферах — не может считаться современным обществом. Проваливаясь в систему сословно-феодальных отношений, нелепо рассчитывать на то, что общественный уклад будет соответствовать 21 веку. Именно поэтому архаичные институты — религиозные, государственные, общественные — начинают играть в нашей стране все более значимую и определяющую роль. Именно поэтому церковь начинает диктовать и насаждать, причем в крайне агрессивных формах, те образы и тот уклад жизни, который ей кажется правильным. А неправильные — то есть, отличные от ее воззрений — становятся объектами этой агрессии.

Бессмысленно осуждать конкретного чиновника РПЦ за его взгляды и действия. Они имеют под собой вполне объективную основу. Мы можем снова вернуться в сложный и разнообразный мир, в котором есть место разным нормам и укладам, только тогда, когда страна снова встанет на путь развития, а не деградации.

Деградировать очень просто. И даже в каком-то смысле комфортно. Не нужно думать — за тебя уже всё придумали решили. Не нужно нести ответственность, нужно лишь слепо повиноваться и исполнять. Сложный мир гораздо менее комфортен, сложен и зачастую пугает. Но только через усложнение и развитие амебы в конце концов превратились в человека. В противном случае мы бы так и плавали сегодня в Мировом океане, пожирая друг друга, находя в этом единственный смысл существования. Кстати, амёбы никогда не написали бы священных книг и не нуждались бы ни в каких спасителях. Для них это слишком сложно, а потому не нужно.