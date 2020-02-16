«Звезды России» проиграли «Звездам мира» в Матче звезд Единой лиги

16.02.2020, 21:06, Новости дня

В Москве состоялся четвертый в истории Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, в рамках которого "Звезды мира" под руководством Римаса Куртинайтиса в овертайме переиграли "Звезд России" Евгения Пашутина со счетом 164:162.

У победителей самыми результативными стали американцы Майк Джеймс (34 очка), Эррик Макколум (23) и Кайл Виналес (22), а также швед Юнас Йеребко (20). У проигравших больше всех набрали Алексей Швед, Никита Курбанов и Виталий Фридзон – 42, 25 и 23 очка соответственно.

Алексей Швед, у которого 42 очка, 7 подборов, 4 передачи и 34 балла за эффективность действий, признан самым ценным игроком Матча звезд, Александр Петенев стал победителем конкурса данков, а Виталий Фридзон защитил титул лучшего снайпера в конкурсе трехочковых.



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