В Перу автобус с болельщиками “Барселоны” упал в пропасть, погибли восемь человек

16.02.2020, 21:06, Новости дня

Утром 15 февраля в Перу разбился автобус с болельщиками каталонской “Барселоны”, сообщает эквадорское издание La Republica.

Болельщики приехали в Южную Америку, чтобы поддержать “Барселону” в Кубке Либертадорес. В день автокатастрофы фанаты направлялись из столицы Перу Лимы в город Пьюра.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на повороте – автобус сорвался с крутого склона. В результате аварии погибли восемь человек, еще 30 получили травмы.

8 muertos en el transporte que venía desde el Perú con hinchas de Barcelona pic.twitter.com/mhjbnkoX45

— @rramirez (@rramirez_54) February 15, 2020