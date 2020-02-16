Соловьев заступился за Смирнова, раскритикованного из-за «бесплатных проституток»

16.02.2020, 21:06, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова, который ранее сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками".

"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе", — написал Соловьев в соцсетях.

Соловьев признался, что относится к этому вопросу иначе, однако это не мешает ему уважать протоиерея. Журналист добавил, что свобода слова подразумевает, что будут высказываться различные позиции по тому или иному вопросу, которые не все могут принять.

В Союзе женщин заявление Смирнова осудили и назвали его "глупым оскорблением". В Госдуме его также сочли оскорблением, отметив, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совете же Федерации указали, что гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, поэтому протоиерей Смирнов высказался слишком "резко", пишет РИА Новости.

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора также сочла заявление Смирнова некорректным и оскорбительным. Она, кроме того, выразила опасение, что это высказывание осложнит и так тяжелое, бесправное положение женщин на Кавказе, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой. Киркора уверена, что "унижать и оскорблять недопустимо ни одному мужчине", отмечает "Интерфакс".

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook, что у нее есть "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде: как-нибудь назвать мужчин, которые живут в гражданском браке.