Врачи рассказали, когда нужно удалять аденоиды

16.02.2020, 21:04, Разное

Врачи рассказали о времени, которое подходит для удаления аденоидов. Речь идёт о патологически увеличенных миндалинах в области носоглотки.

При наличии проблемы у пациентов наблюдается затруднение процесса дыхания через нос. Параллельно может отмечаться ухудшение слуха, повышенная частота поражения организма ОРВИ. Зачастую от аденоидита страдают дети, поэтому медики периодически дают совет по удалению аденоидов у ребёнка.

После достижения возраста 10 лет проблема, как правило, исчезает. Ввиду этого ситуация с аденоидами на 1-й стадии достаточно легко контролируется, и удаление можно не проводить. Для 2-й и 3-й стадии требуется достаточно серьёзно подходить к вопросу хирургического вмешательства, поскольку это может навредить здоровью и внешнему виду. В данном вопросе требуется провести консультацию с медиками и прислушаться к мнению специалистов.