Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

16.02.2020, 21:04, Разное

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет. По мнению подписчиков 12-летней девочки, таким образом она могла отреагировать на возможный разлад в отношениях её родителей.
На фотографиях она запечатлена в рваном свитере и с большими цепями на шее. Подобное преображение шокировало интернет-пользователей, которые сразу же выдвинули несколько интересных теорий касаемо кардинальной смены дочерью Глюкозы имиджа. Некоторые юзеры считают, что девочка попросту хочет стать противоположностью знаменитой матери, предпочитающей гламурный стиль. Более правдоподобная версия связана с отношениями её родителей.

Дело в том, что несколько месяцев назад появились слухи о ссоре между исполнительницей и её мужем. Некоторое время в профиле Натальи Чистяковой-Ионовой даже не было фамилии возлюбленного. Впрочем, супруги помирились, однако из-за регулярных ссор до этого, считают фанаты, пострадали дети.



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