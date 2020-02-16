Александр Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира по биатлону в Италии

16.02.2020, 20:57, Новости дня

Россиянин Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на Чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Это вторая награда спортсмена на этом турнире: в минувшую субботу Логинов стал первым за 12 лет россиянином, завоевавшим золото в спринте.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men pursuit! Emilien Jacquelin 🇫🇷 wins🥇, JT Boe 🇳🇴🥈 and Alexander Loginov 🇷🇺🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/15oythwMhn

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Золотая медаль позволила спортсмену выйти первым на старт в гонке преследования. Вплоть до последней «стрельбы» Логинов лидировал, однако на последнем огневом рубеже промахнулся. Пройдя штрафной круг, российский спортсмен пришел к финишу третьим.

Ранее на чемпионатах мира по биатлону Александр Логинов завоевал серебряную медаль и две бронзовые.



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