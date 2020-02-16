Обсуждается проведение совместных Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и Владивостоке – Белковский

16.02.2020, 20:54, Новости дня

Между США и Россией обсуждается возможность проведения совместных Олимпийских игр. Об этом 15 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил со ссылкой на конфиденциальные источники российский политолог Станислав Белковский.

«Сейчас (раскрываю конфиденциальные подробности) обсуждается возможность в случае стратегического примирения России и США на фоне ухода [президента РФ] Владимира Владимировича Путина на пенсию в процессе транзита власти (в нашей, разумеется, стране) проведения совместных Олимпийских игр в 2028 году, которые могут проходить не только в американском Лос-Анджелесе, но и в российском Владивостоке», – сказал он.

По словам политолога, «тем самым будет решена задача исторического примирения после событий 1980–1984 годов».

Он считает, что в качестве олимпийских объектов могут быть задействованы также «спортивные площадки на Аляске и Чукотке».

«Мы помним, что в 1980 году московскую Олимпиаду бойкотировали США и их союзники, а Олимпиаду в Лос-Анджелесе 1984 года – Советский Союз и его союзники. И вот пришло время закольцевать ситуацию и подвести двойную сплошную черту под эпохой конфликтов в спортивной сфере и вообще, так сказать, смешением спортивного и политического», – объяснил Белковский.

Отношения США и РФ испортились в связи с российской агрессией против Украины и возможным вмешательством Москвы в политические события в Соединенных Штатах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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