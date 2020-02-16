Подтверждены некоторые характеристики смартфона iQOO 3 5G

16.02.2020, 20:52, Новости дня

Официальный выход нового флагманского смартфона iQOO 3 5G состоится через неделю, однако основные параметры устройства уже рассекречены.

Ранее инсайдеры анонсировали, что модель сможет похвастаться топовым восьмиядерным чипом Snapdragon 865 с высокой частотой ядра, а также современной оперативной памятью LPDDR5. В ходе проведенного тестирования в сервисе AnTuTu указано, что аппарат получил 597 583 балла.

Вместе с тем аппарат имеет качественный дисплей с высоким разрешением. В числе особенностей значится, что новинка имеет 12 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт постоянной памяти. За автономность аппарата отвечает аккумулятор с емкостью 4440 мАч. Новая модель поддерживает быструю зарядку с мощностью 55 Вт.