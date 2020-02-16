СК начал проверку смерти участницы конкурса по поеданию пирожных

16.02.2020, 20:51, Новости дня

Следствие проводит процессуальную проверку по факту смерти девушки в одном из баров в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По факту обнаружения тела девушки 1997 года рождения в баре в центре Москвы проводится процессуальная проверка», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Между тем произошедшее прокомментировал отец девушки. Он сообщил телеканалу «РЕН ТВ», что причина смерти дочери пока не установлена. Мужчина добавил также, что девушке нельзя было употреблять алкогольные напитки.

Вместе с тем, он опроверг публикации в СМИ о том, что у погибшей якобы имелись проблемы с сердцем. «Ей просто нельзя было пить, она не болела», – сказал отец.

Ранее в воскресенье стало известно, что в московском баре 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.