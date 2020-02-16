FAZ — из-за коронавируса Китай отправляет свои банкноты в карантин

16.02.2020, 20:47, Новости дня

В целях борьбы с распространением коронавируса китайские банки изымают из денежного оборота использованные банкноты и помещают их в карантин, пишет Frankfurter Allgemeine. Предварительно они подвергаются дезинфекции. Также при обслуживании клиентов финансовые учреждения должны по возможности использовать только новые купюры, предписывают власти.

В борьбе против дальнейшего распространения коронавируса китайские банки отправляют в карантин старые банкноты. Сейчас банки дезинфицирует все использованные купюры, запечатывают их и помещают в хранилище на срок от 7 до 14 дней в зависимости от интенсивности распространения заболевания в той или иной провинции, заявил замглавы китайского Центробанка Фань Ифэй. Только потом банкноты возвращаются в денежный оборот.

ФАН ИФЭЙ, замглавы китайского Центробанка: Мы приостановили финансовый обмен между провинциями, а также внутри сильно пострадавших регионов, чтобы снизить риск распространения заболевания через купюры.

Всем банкам предписано в обслуживании клиентов по возможности использовать только новые банкноты, рассказал замглавы китайского Центробанка. Впрочем, сейчас всё больше китайцев оплачивают свои покупки с помощью смартфона. По данным властей, на данный момент в Китае коронавирусом заражено более 66 000 человек.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Ученые выяснили, как связаны сон и память

02.01 / Матвеева показала фигуру в купальнике

13.01 / Авто с четырьмя телами в водоеме. Полиция установила детали произошедшего

09.01 / Зеленский в Борисполе почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

16.01 / Губернатор Вирджинии объявил чрезвычайное положение перед акциями протеста

14.02 / ABC News — эксперты опасаются, что без СНВ-III миру грозит новая гонка вооружений

27.12 / Стало известно о срыве обновления группировки российских военных спутников

23.01 / Маргарита Симоньян объяснила президенту Зеленскому, как устроен мир

16.12 / Хакеры использовали зараженные ресурсы российских госкомпаний для майнинга

23.12 / Шведский биатлонист удивился поведению россиян после решения ВАДА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика