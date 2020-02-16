Мнение: Путин кончается в Ливии

16.02.2020, 20:41, Разное

Эрдоган обвинил власти России в том, что они руководят войной в Ливии. В доказательство сослался на фото, где в одном помещении запечатлены маршал Хафтар, Шойгу, глава Генштаба Герасимов, а также Пригожин, которого считают владельцем ЧВК «Вагнер».

В ответ на слова Эрдогана некто Богданов, замминистра иностранных дел России огрызнулся:

«Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял».

Пренебрежительное местоимение «он» в отношении, вроде бы, союзника России и президента Турции, от дипломата высокого ранга слышать странно. Если только этот дипломат – не «птенец гнезда Лаврова». К хамскому лаю из Смоленской дипподворотни, ярким образцом которого является Захарова, мы давно привыкли.

Что касается сути, то, можно согласиться с Богдановым в том, что Хафтар вероятно, не является марионеткой Путина – он использует его военную помощь, включая наемников «Вагнера», кадровых российских военных, а также, скорее всего, российское оружие и снаряжения, для достижения своих целей. То есть, выражение «хвост вертит собакой» может хорошо описывать ситуацию. Тем более, что Хафтара поддерживают и другие страны.

Но что касается контактов Хафтара с военным руководством России и Пригожиным, то этот факт, и соответствующие фото в России общеизвестны. Здесь Богданову не удастся соврать, не получится представить дело так, что этого не было.

Самый известный факт встречи Хафтара с Шойгу, Герасимовым и Пригожиным – 9 ноября 2018 года в Москве. Есть и фото, и видео (см. ниже). Отпираться бесполезно, «валять дурочку» перед Эрдоганом не получится.

Кроме того, Хафтар и раньше встречался с российским военным руководством. Доказать факт его постоянных контактов с российским военным начальством нетрудно.

Встреча с Шойгу и Патрушевым имела место в Москве в ноябре 2016 года. В октябре того же года Хафтар снова приехал в Москву, встречался с Шойгу и Лавровым, заявив:

«Мы обсудили большое количество вопросов военной тематики, высказали все требования для борьбы с терроризмом».

В январе 2017 года Хафтар посетил крейсер «Адмирал Кузецов» и провел видеоконференцию с Шойгу. В августе 2017 года Хафтар опять был в Москве и снова вел переговоры с Шойгу и Лавровым. А официозное агентство «РИА «Новости» передавало тогда слова Хафтара: «Да, обсуждали (вопрос возможности оказания военной поддержки. — Прим. ред.). Уверены, что Россия остается нашим хорошим другом и не откажет в помощи».

Что касается споров с Эрдоганом, то это вопрос важный. Но более важно другое — ответ Путина стране, на вопрос о том, что делает Россия в Ливии? Каковы цели? Сколько затрачено и планируется затратить ресурсов? Почему Россия втянулась в еще один военный конфликт (помимо украинского и сирийского)? Каковая законная основа военных операций Путина в Ливии? Сколько российских граждан убито в путинской ливийской авантюре?

Это – главные вопросы.

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