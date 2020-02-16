Американский вирусолог предсказал новую глобальную пандемию

16.02.2020, 20:37, Новости дня

Распространение нового коронавируса, названного 2019-nCoV, вскоре может превратиться в глобальную пандемию, считает известный американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Это становится пандемией, когда во многих странах фиксируются случаи передачи от человека к человеку, многочисленные случаи», – сообщил он в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

Фаучи напомнил, что случаи заболевания уже зафиксированы в 24 странах.

«Всемирная организация здравоохранения пока не будет объявлять глобальную пандемию. Но мы на грани того, что это скоро произойдет, если сдерживание вируса не будет более успешным, чем наблюдается сейчас», – отметил он.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек.

Между тем в Китае запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с заболеванием.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / НАТО заявило о намерении усилить восточный фланг вопреки желанию Анкары

30.01 / Хоккеисты «Локомотива» забросили пять безответных шайб в ворота «Торпедо»

16.02 / Вандалы осквернили могилы выходцев из РФ в Анкаре

13.01 / Украина расследует крушение «Боинга» в Иране по трем уголовным статьям

14.12 / Депутат Госдумы объяснил выбор вазелина в качестве подарка главе района на открытии школы

12.02 / Полиция задержала волгоградца, который в офисе устроил стрельбу из автомата

11.02 / Зеленский о Telegram-каналах: Там какой-то хаос в целом, что-то люди выдумывают, какой-то «сюр»

11.02 / Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга

02.12 / В мире: Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

05.02 / Hyundai остановит корейские заводы из-за китайского коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика