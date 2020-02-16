У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия

16.02.2020, 20:33, Новости дня

Прошло совсем немного времени с момента выхода смартфона Moto G Power, однако в скором времени выпустят его упрощенную модификацию.

Речь идет о смартфоне с дисплеем на 6,4 дюйма с процессором Qualcomm Snapdragon 665 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти составляет 64 гигабайта. На тыльной стороне аппарата расположен тройной модуль основной камеры с главным датчиком 16 мегапикселей. Передняя камера имеет одинарный датчик 16 мегапикселей.

Предполагается, что смартфон поступит в продажу под названием Moto G8 Power Lite. Емкость аккумулятора сохранится прежней – 5000 мАч. Выход новинки состоится уже в следующем месяце, когда и будут объявлены характеристики данного аппарата.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / «Укрзалізниця» купила газ на 18 млн грн без тендера – ProZorro

02.12 / Россиян обвинили в даче взятки в Белоруссии

23.01 / Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии

15.01 / По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержали еще двух человек

11.02 / Генпрокурору сообщили о возможной причастности прокурора Чувашии Василия Пословского к миллиардному хищению

28.01 / Маси Найем: Если после задержания Левина не продлят сроки следствия, дело Гандзюк можно будет похоронить

20.01 / В Китае жертвами неизвестного коронавируса стали три человека

04.01 / Белоруссия договорилась о закупке российской нефти

31.01 / Тимошенко заставили пройти полиграф, Ермак вывел из себя россиян. Главное из Telegram-каналов

19.01 / Guardian — полиция Великобритании внесла Greenpeace в один список с экстремистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика