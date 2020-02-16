У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия

16.02.2020, 20:33, Новости дня

Прошло совсем немного времени с момента выхода смартфона Moto G Power, однако в скором времени выпустят его упрощенную модификацию.

Речь идет о смартфоне с дисплеем на 6,4 дюйма с процессором Qualcomm Snapdragon 665 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти составляет 64 гигабайта. На тыльной стороне аппарата расположен тройной модуль основной камеры с главным датчиком 16 мегапикселей. Передняя камера имеет одинарный датчик 16 мегапикселей.

Предполагается, что смартфон поступит в продажу под названием Moto G8 Power Lite. Емкость аккумулятора сохранится прежней – 5000 мАч. Выход новинки состоится уже в следующем месяце, когда и будут объявлены характеристики данного аппарата.