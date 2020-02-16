Выявлен прототип нового кроссовера Porsche Cayenne Coupe GT

16.02.2020, 20:33, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть в ходе тестовых испытаний «заряженный» кроссовер Porsche Cayenne Coupe GT.

Отличить новинку можно по продвинутой выхлопной системе. На снимках предложена задняя часть кузова, которая скрыта защитной пленкой. Кроме того, производитель тщательно скрывает любые подробности, касающиеся данной модели. Вместе с тем эксперты прогнозируют возможную установку нового двигателя.

Также не исключается, что новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe GT сможет удивить передовыми опциями, которые не задействовали в данной модели в актуальном поколении. Кроссовер пользуется достаточно высоким спросом на рынке, а потому выход новинки может состояться достаточно скоро.