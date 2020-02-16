Протеже Меркель могут заменить человек с Уолл-стрит и замужний гей

16.02.2020, 20:32, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

Германия — буквально в одном шаге от глубочайшего политического кризиса. Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили пост канцлера после парламентских выборов 2021 года, объявила, что баллотироваться в канцлеры не будет и как только будет найден преемник, покинет пост главы партии ХДС. Гром среди ясного неба, ведь Ангела Меркель сделала все, чтобы с преемницей определиться.

К отставке Крамп-Карренбауэр привел другой громкий скандал, в Тюрингии. Парламент выбирал премьер-министра этой федеральной земли. С третьей попытки выбрали лидера крохотной Свободной демократической партии Томаса Кеммериха. Тот продержался на своем посту лишь 24 часа и ушел в отставку. И все потому, что канцлер Меркель, решив вмешаться в местные выборы, выразила результатами голосования недовольство. А дело в том, что Киммерих стал премьером благодаря голосам несистемной партии "Альтернатива для Германии" (АДГ). О, ужас!

Но реальный ужас для Меркель и немецких элит — в другом. В Европе во многих странах, будь то в Италии, Франции или Испании старая партийная система — в кризисе, поэтому-то в растерянности и старые элиты. То же и в Германии.

Их традиционные партии "сдуваются" настолько, что в любой конфигурации не могут сформировать правительство — пусть пока региональное — без тех, кого коллективно ненавидят, без тех, кого обзывают "фашистами".

Разумеется, АДГ не фашисты. Но все же лидер АДГ в Тюрингии Бьорн Хеке призывает немцев перестать с утра до вечера каяться за развязывание Второй мировой войны, а о памятниках жертвам Холокоста говорит, что они не нужны, поскольку вызывают немцев чувство позора.

Автор: Михаил Антонов

Новость о своей отставке Аннегрет Крамп-Каренбауэр (сокращенно АКаКа) обрушила на руководство партии 10 февраля. После этого сообщения (кто-то засек время) на 45 секунд — немая сцена. Меркель опаздывала. Когда канцлер приехала, Крамп-Каренбауэр вышла с ней в коридор и заявил о своем решении с глазу на глаз, так что реакцию Меркель засечь было некому. Но говорят, стало неприятным сюрпризом. Потом была пресс-конференция. Суть сказанного: не смогла я.

Для немецкой прессы это вряд ли стало неожиданностью. Разговоры о том, что мини-Меркель, как называли АКаКа, — это политик, да, может быть, регионального, но никак не федерального уровня, начались через месяц-два после избрания ее на пост лидера партии, что автоматически делало ее и кандидатом в канцлеры.

В июле прошлого года канцлер попыталась наполнить свою преемницу каким-то содержанием, назначив на пост министр обороны, но и это не помогло. Крамп-Каренбауэр категорически не хватало яркости, чтобы светить в тени Меркель. И собственная партия не могла искренне воспринимать ее как самостоятельную фигуру, а в лучшем случае как наследную принцессу при всесильной регентше. Окончательно пустоту этой фигуры вскрыла Тюрингия. Сердце Германии, как называют эту землю, 5 февраля дало сбой.

После осенних выборов в Тюрингии, где в лидерах оказались антиподы — коммунисты из партии левых и национал-радикалы и евроскептики из "Альтернативы для Германии" — земельный парламент никак не мог сформировать правительство. Коалиции не складывались. Кто-то даже проводили аналогию с патовой ситуацией после выборов в Веймарской Республике 1933 года, которая разрешилась приходом к власти НСДАП. И вот две недели назад очередное тайное голосование закончилось сенсацией — премьер министром Тюрингии был избран либерал Томас Кеммерих — представитель Партии свободных демократов, едва преодолевшей пятипроцентный барьер.

За него проголосовали свои, христианские демократы Меркель (то есть Крамп-Каренбауэр) и, как выяснилось, целиком фракция "Альтернативы для Германии". Эту партию немецкий истеблишмент отказывается воспринимать и анализировать причины ее растущей популярности, что особенно заметно как раз на востоке страны: они — нацисты, с ними не о чем разговаривать. При этом один из лидеров "Альтернативы" и глава ее отделения в Тюрингии — Бьорн Хеке — вообще считается живым воплощением Гитлера и Геббельса в одном лице. Сотрудничество невозможно. И тут вдруг — такой номер.

Избранный премьер Кеммерих попытался представить случившееся как провокацию со стороны "Альтернативы". Жену его в прямом смысле оплевали. Дети ходят в школу в сопровождении полиции. А все потому, что должность-то он принял и в отставку подал только через 24 часа. Подозрения в сговоре с АдГ еще в большей степени относятся к местному отделению ХДС, и этого оказалось достаточно, чтобы АКаКа приняла для себя назревшее решение. Последнее, что ей остается, — назначить и провести, желательно до лета, съезд, где передать власть в партии и связанные с ней перспективы. Есть люди, которые очень хотят взять все в свои руки и которые не очень хотят, но их могут заставить.

К числу первых относятся Фридрих Мерц и Йенс Шпан. Мерц — в прошлом инвестиционный банкир, надежда бизнеса больше среднего. Человек с Уолл-стрит. Критик Меркель, который не даст ей досидеть в кресле до осени 2021 года. Проиграл внутрипартийные выборы Крамп-Каренбауэр, засел в окоп, откуда принялся обстреливать канцлера и ее протеже. Теперь выглянул и приготовился к атаке.

Шпан тоже хочет. Министр здравоохранения. Человек с претензией на лидерство. Надеется оперится на молодежное крыло ХДС, но оно не очень подставляется. Не женат, но замужем. Это может оказаться чересчур для партии консерваторов.

Еще один кандидат — премьер-министр крупнейшей федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Практик, человек авторитетный и очень трезвый. Есть что терять. Лучше Дюссельдорф в руках, чем Берлин в небе. Именно это соображение и мешает ему решиться, хотя его шансы возглавить партию очень высоки.

Наконец, теоретически есть сама Меркель, которая заявил о намерении оставить политику после федеральных выборов. Через своего пресс-секретаря канцлер передала, что в ее планах ничего не поменялось. Пока.

Ситуация может измениться, но эффект от восстановления Меркель в качестве лидера ХДС с большей вероятностью негативно скажется на имидже руководства партии, теряющего влияние не только на настроение электората, но и на собственные низовые звенья, как показала Тюрингия. Партнеры по федеральному правительству, еще десять лет назад мощная народная партия социал-демократов, полностью деморализованы и вынуждены бороться за выживание, потому что за годы совместной работы Меркель выпила из них всю кровь. И видный социал-демократ, бывший вице-канцлер Габриэль не без известного злорадства предрекает ту же участь и ХДС. И самое неприятное: никто не знает, как это остановить. Процесс распада умеренного центристского ядра, перераспределение влияния в пользу радикальных сил, стал необратим.

Выборы в Тюрингии как раз и показали, чем это грозит: параличом власти. И преодолеть его можно будет двумя не очень хорошими способами: либо для Германии нормой станет правительство меньшинства с продолжительностью жизни кошки на автобане, либо придется плюнуть на принципы и сотрудничать с левыми или правыми радикалами. История знает случаи, когда такое сотрудничество заканчивалось безраздельной властью радикалов.

Текст:

"Вести недели"