«Возведем небоскребы из черепов ваших военных». Посол РФ в Турции заявил об угрозах

16.02.2020, 20:32, Новости дня

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес и в адрес РФ. Об этом он рассказал российскому телеканалу «Звезда», материал вышел 16 февраля.

«Что касается угроз: мы говорили достаточно о них и даже обнародовали наиболее одиозные. Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», – сказал дипломат.

По его словам, есть ощущение, что «информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено».

Ерхов назначен послом РФ в Турции в июне 2017 года, после убийства в Анкаре в декабре 2016-го предыдущего главы диппредставительства Андрея Карлова.