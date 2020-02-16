Около 40% автомобилей KIA в январе проданы в кредит в России

16.02.2020, 20:32, Новости дня

Южнокорейская компания KIA в прошлом месяце продала на российском рынке порядка 40 процентов автомобилей в рамках кредитной программы.

Благодаря предложенным условиям Kia Finance россияне более уверенно приобретают технику в кредит без риска. В свою очередь, в январе порядка 5 тысяч клиентов обзавелись новыми автомобилями, тогда как годом ранее эта цифра была на треть меньше.

Наиболее распространенным для оформления кредита оказался бюджетный экземпляр Kia Rio. В компании указали, что всего с начала года россияне приобрели свыше 15 тысяч автомобилей Kia разных моделей, что на 5 процентов меньше, чем в 2019 году. Специалисты прогнозируют, что до конца нынешнего года может существенно увеличиться количество продаж кредитных автомобилей южнокорейской компании.