Виталина Цымбалюк-Романовская публично извинилась перед Арменом Джигарханяном

16.02.2020, 20:31, Разное

Виталина Цымбалюк-Романовская публично принесла извинения экс-супругу Армену Джигарханяну. Пианистка сообщила, что прошло 3 года с того момента, как они потеряли друг друга, поэтому она решила рассказать всё о своих чувствах.

Музыкант отметила, что Джигарханян остаётся неповторимым по значимости человеком в её жизни и единственным супругом. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, она по сей день любит актёра и благодарит судьбу за их встречу. Пианистка готова поддержать бывшего мужа даже сейчас, но сделать это не позволяют обстоятельства.

По уверению Цымбалюк-Романовской, лишь с Арменом Джигарханяном она оставалась действительно счастливой. Пианистка сообщила, что именно экс-супруг научил её жить, а перед каждым ответственным шагом она задумывается о том, как бы поступил известный актёр в конкретной ситуации.