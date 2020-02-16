В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

16.02.2020, 20:31, Новости дня

Жертвой мошенников, занимающихся хищением денег со счетов, чаще всего становятся экономически активное население в возрасте от 28 до 55 лет, которое излишне доверяет технологиям, сообщил замдиректора департамента Банка РФ по информационной безопасности Артем Сычев.

В интервью «Российской газете» он рассказал, что указанная категория платежеспособна и готова расстаться со своими средствами, «не сильно задумываясь о последствиях», поскольку излишне доверяет технологиям и своему окружению.

«Ведь один из видов такого обмана – это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь», – отметил он.

По словам представителя ЦБ, мошенники пользуются результатами доверительной атмосферы, которую создают в социальных сетях.

В среднем злоумышленники крадут со счетов своих жертв около 10-15 тыс. рублей, но в исключительных случаях это могут быть и миллионы, добавил Сычев.

Ранее Центробанк выявил новую схему работы кредиторов-мошенников.



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