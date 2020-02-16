Мнение: Приехал просить убежище, а ведет себя как ублюдок

16.02.2020, 20:29, Разное

Продолжает набирать обороты история о вмешательстве "художника" Павленского в выборы мэра Парижа.
После того, как он опубликовал компроментирующее видео на ставленника Макрона, который был вынужден сняться с выборов, сам Павленский был арестован, а вслед за ним была арестована его радистка сожительница.В парламенте Франции популярного за пределами России творца назвали ублюдком.

«Его нужно просто вышвырнуть из страны! Он — политический беженец, приехал сюда просить убежище, а ведет себя как ублюдок, не имея представления о том, как себя прилично вести в просвещенном обществе». Павленского надо отправить на самолете в Россию, где художник должен попробовать сделать то же самое в отношении президента России Владимира Путина.(с) депутат от фракции "Вперед Республика" Брюно Кtстель

В этой истории прекрасно решительно все.
То есть когда он приколачивал мошонку на Красной площади, поджигал дверь в приемную ФСБ и зашивал себе рот, было все норм, а как только он примерно тем же самым начал заниматься во Франции, сразу началось "ублюдок", "вышвырнуть из страны", "отправить назад в Россию".

Уже поздно. Россия потеряла великого творца. А Франция приобрела. Вот так и теряем лучших людей.

Источник: Colonel Cassad



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