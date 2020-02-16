Ученые: Оптимистичный настрой партнера делает человека здоровее

16.02.2020, 20:21, Разное

По результатам недавнего исследования зарубежных специалистов, при наличии счастливой и оптимистичной второй половинки у человека прекращается процесс снижения когнитивных функций. С более подробными итогами научной работы можно ознакомиться на страницах издания Personality.
В эксперименте ученых приняли участие свыше 4,5 тысяч человек – все они состояли в браке, а их возраст превышал 50 лет. Для более точных результатов эксперты определяли уровень оптимизма и познаний на исходном уровне один раз в 2 года, всего опыт продлился около 8 лет. Эксперты попросили отвечать испытуемых на вопросы, связанные с оптимизмом, также были проведены тестирования на память и внимание. Оказалось, что существует взаимосвязь между браком и предотвращением снижения когнитивных способностей, ведь тихая и уютная обстановка – здоровее.

Партнерский оптимизм является еще одним психосоциальным фактором, способствующим наиболее эффективному когнитивному функционированию на протяжении многих лет. Важность наличия в доме здоровой и уютной атмосферы в очередной раз доказана, подытожили ученые.



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